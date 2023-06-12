Украинская армия на Запорожском направлении потеряла несколько десятков солдат и большое количество военной техники во время наступления. Об этом сообщает издание Economist, ссылаясь на военный источник в рядах ВСУ. По словам инсайдера, фронтальные удары на линии Орехово — Токмак идут очень тяжело.
"Украина несёт значительные потери в бронетехнике и живой силе. Пали "более, чем десятки" солдат", — говорится в материале издания.
По данным источника в военной разведке Украины, мощные укрепления и системы радиоэлектронной борьбы ВС РФ вызывают у войск киевского режима трудности. Кроме того, на ход наступления ВСУ влияет погода. Дополнительным препятствием для украинской армии могут стать дожди.
"Нам нужно торопиться, но медленно", — добавил источник.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
С алкоголем связано немало мифов и заблуждений, в которые многие до сих пор продолжают верить. Пять основных из них развеял врач-нарколог Александр Волков.