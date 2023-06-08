"Страна": депутаты Рады возмущаются, что их вынуждают отчислять часть зарплаты в фонд ВСУ

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Украинские депутаты возмущены, что их заставляют переводить в фонд ВСУ часть своей зарплаты. О страданиях представителей Рады пишет издание "Страна".

Фото: ютуб

"Сотрудников аппарата Рады в принудительно-добровольном порядке заставляют отчислять часть зарплаты в благотворительный фонд… Начальники подразделений собирают в добровольно-принудительном характере заявления, что сотрудник отдаёт зарплату за один рабочий день в этот фонд", — сказано в материале.

По сообщению источника издания, руководство не намерено жаловаться на "поборы" в вышестоящие инстанции. Как говорят начальники подразделений, на которых ссылаются авторы, всем проще сдать требуемую сумму, чем устраивать разбирательства.

При этом источник заверил, что возмущения среди депутатов Рады есть.

Верховная Рада учредила в 2022 году Фонд помощи ВСУ. Его сотрудники занимаются распределением полученных средств, а также закупленных на них продуктов, лекарств, оборудования и амуниции.