Экс-депутат Рады Кива: Зеленский наживается на финансовой помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его западные партнёры наживаются на финансовой помощи, которая поступает в страну. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Илья Кива.

Он напомнил: ранее сын экс-главы США Дональда Трампа сообщил в своих соцсетях, что большая часть денег, предоставленных Украине, пойдёт на "откаты" руководителям военно-промышленного комплекса страны и коррумпированным чиновникам.

"Вся история с финансовой помощью Украине, которая поступает на благотворительные фонды Зеленского — это схема воровства, откатов и обогащения как команды Зеленского, так и западных политиков", — уверен Кива.

Экс-депутат также добавил, что после окончания украинского кризиса всех западных государственных деятелей, которые сейчас оказывают военную и финансовую поддержку Киеву, можно будет привлечь к уголовной ответственности.

Он убеждён: все они занимаются "прямым финансированием терроризма".