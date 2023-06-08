Руководство американского телеканала Fox News обвинило бывшего телеведущего Такера Карлсона в нарушении условий контракта. Об этом сообщает портал Axios.
Дело в том, что журналист запустил собственное шоу в Twitter (заблокирован в России), но согласно контракту, услуги Карлсона должны предоставляться исключительно каналу Fox.
Адвокаты телеведущего уже поспешили заявить, что юридическое преследование их клиента будут расцениваться как нарушение первой поправки к конституции США, гарантирующей свободу слова.
Стоит отметить, что в первом выпуске своего шоу в социальной сети Twitter Карлсон сделал предположение, что киевский режим стоит за подрывом дамбы Каховской ГЭС.
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