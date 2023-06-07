Бывший ведущий Fox News Карлсон сравнил Зеленского с "крысой", наградив его и другими нелестными эпитетами

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Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свою нелестную характеристику, назвав его "потным комиком, похожим на крысу".

Фото: Youtube

Кроме того, по словам американского журналиста, Зеленский активно притесняет тех, кто проповедует христианские ценности.

"Зеленский — потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан", — сказал Карлсон.

Заявление Карлсона было размещено в Twitter* американским миллиардером Илоном Маском.

Помимо этого, Карлсон заявил, что в разрушении Каховской ГЭС виновен Киев. Бывший ведущий напомнил о признании одного из генералов ВСУ, рассказавшего о "пробных" обстрелах Каховской дамбы ещё в конце 2022 года. Киевские власти давно хотели подорвать ГЭС, чтобы навредить России, напомнил экс-ведущий.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.