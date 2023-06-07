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Бывший ведущий Fox News Карлсон сравнил Зеленского с "крысой", наградив его и другими нелестными эпитетами

1:09
Мир

Бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон дал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому свою нелестную характеристику, назвав его "потным комиком, похожим на крысу".

Бывший ведущий Fox News Карлсон сравнил Зеленского с "крысой", наградив его и другими нелестными эпитетами
Фото: Youtube

Кроме того, по словам американского журналиста, Зеленский активно притесняет тех, кто проповедует христианские ценности.

"Зеленский — потный, похожий на крысу комик, ставший олигархом, гонитель христиан", — сказал Карлсон.

Заявление Карлсона было размещено в Twitter* американским миллиардером Илоном Маском.

Помимо этого, Карлсон заявил, что в разрушении Каховской ГЭС виновен Киев. Бывший ведущий напомнил о признании одного из генералов ВСУ, рассказавшего о "пробных" обстрелах Каховской дамбы ещё в конце 2022 года. Киевские власти давно хотели подорвать ГЭС, чтобы навредить России, напомнил экс-ведущий.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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