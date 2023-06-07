В США полагают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют перерезать сухопутный коридор в Крым во время наступательной операции. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома.
Как отметили источники газеты, контрнаступление Киева стартовало в понедельник, 5 июня, когда украинские военные стали наносить активные удары на нескольких направлениях.
"Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост", — сказано в материале.
Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ ведут наступательные действия для выхода к Азовскому морю и последующей попытки перерезать сухопутный коридор в Крым. При этом он подчеркнул: на стыке Запорожской области и ДНР выстроена надёжная российская оборона.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.