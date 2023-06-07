WP: в Белом доме считают, что ВСУ хотят перерезать коридор в Крым в ходе контрнаступления

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В США полагают, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют перерезать сухопутный коридор в Крым во время наступательной операции. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на представителей Белого дома.

Фото: Министерство обороны Украины

Как отметили источники газеты, контрнаступление Киева стартовало в понедельник, 5 июня, когда украинские военные стали наносить активные удары на нескольких направлениях.

"Официальные лица США считают, что главная цель — перерезать сухопутный мост", — сказано в материале.

Ранее представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ ведут наступательные действия для выхода к Азовскому морю и последующей попытки перерезать сухопутный коридор в Крым. При этом он подчеркнул: на стыке Запорожской области и ДНР выстроена надёжная российская оборона.