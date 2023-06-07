РИА Новости: США и НАТО пытаются переманить союзника России и Китая на свою сторону

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Руководство НАТО продолжает курс на расширение своих границ. Североатлантический альянс открывает представительство в Японии, а также стремится усилить влияние в Индии. Об этом сообщил аналитик Ренат Абдуллин в материале для РИА Новости.

Фото: regnum.ru

В конце июня премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит США с государственным визитом. В Вашингтоне отметили, что эта поездка "послужит доказательством глубокого и тесного партнёрства". Однако на самом деле Нью-Дели нужен Белому дому как элемент антикитайской и антироссийской стратегии, указал обозреватель.

Комитет американского конгресса по Коммунистической партии Китая предложил добавить Индию к так называемой НАТО+. В этом формате альянс сотрудничает с Австралией, Израилем, Новой Зеландией, Южной Кореей и Японией. Члены НАТО+ не являются полноправными участниками военно-политического блока, а ограничиваются передачей разведданных и делятся военными технологиями. Пятая статья устава на них не распространяется.

Однако присоединение Индии к НАТО+ укрепит позиции США в противостоянии с Китаем, убеждены в Вашингтоне.

"Всё на столе. Индия сама должна определить, что для неё лучше", — сказал посол США в Нью-Дели Эрик Гарсетти.

Дипломат решил не комментировать тот факт, что Индия взаимодействует с Россией и Китаем в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По мнению индийского обозревателя Шримы Талукдара, Нью-Дели не стоит вступать в НАТО+. Он опубликовал статью под названием "Нет уж, спасибо" и подчеркнул, что США намерены сорвать планы Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Американская стратегическая культура неравнодушна к альянсам, связанным договором, в отличие от партнёрств с ограниченной ответственностью, которые нам привычнее", — сделал вывод Талукдар.