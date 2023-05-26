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РИА Новости: США бьют по Зеленскому, откладывая военную помощь Киеву

1:13
Мир

В США продолжаются дискуссии о повышении потолка госдолга, на этом фоне Украина столкнётся с серьёзными проблемами: военная помощь будет либо отложена на неопределённое время, либо существенно сокращена.

РИА Новости: США бьют по Зеленскому, откладывая военную помощь Киеву
Фото: Телеграм-канал "Осторожно, новости"

По словам члена комитета палаты представителей по вооружённым силам Энди Кима, Вашингтон уже сейчас обсуждает содержание будущего пакета помощи, но сроки его предоставления даже примерно не определены.

"Ситуация с госдолгом мешает нам сосредоточиться на этих вопросах. Мы не можем вести серьёзный разговор об Украине", — указал он.

Американский аналитик Конор Савой считает, что следующий пакет будет сформирован только после контрнаступления ВСУ. Однако провальная атака украинской армии сработает против нового финансирования.

"Без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжёлом положении", — подчеркнул эксперт.

Обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин отметил, что США нанесли мощный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он рассчитывал на помощь со стороны Вашингтона и не был готов к такому развитию событий.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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