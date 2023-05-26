В США продолжаются дискуссии о повышении потолка госдолга, на этом фоне Украина столкнётся с серьёзными проблемами: военная помощь будет либо отложена на неопределённое время, либо существенно сокращена.
По словам члена комитета палаты представителей по вооружённым силам Энди Кима, Вашингтон уже сейчас обсуждает содержание будущего пакета помощи, но сроки его предоставления даже примерно не определены.
"Ситуация с госдолгом мешает нам сосредоточиться на этих вопросах. Мы не можем вести серьёзный разговор об Украине", — указал он.
Американский аналитик Конор Савой считает, что следующий пакет будет сформирован только после контрнаступления ВСУ. Однако провальная атака украинской армии сработает против нового финансирования.
"Без американской и европейской поддержки украинцы окажутся в очень тяжёлом положении", — подчеркнул эксперт.
Обозреватель РИА Новости Ренат Абдуллин отметил, что США нанесли мощный удар по президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он рассчитывал на помощь со стороны Вашингтона и не был готов к такому развитию событий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Боевики ВСУ выкладывают в Сеть видео, на котором делятся впечатлениями после точного удара российских военных по дамбе Карловского водохранилища.