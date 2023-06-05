Antiwar: туристы из США забыли в московской гостинице деньги — их судьба удивила американцев

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Американский юрист Дэн Ковалик и журналист Рик Стерлинг поделились своими положительными впечатлениями от недавней поездки в Россию. Во время своего путешествия, они посетили Москву, Санкт-Петербург и Крым. Путешественники были приятно удивлены добротой и гостеприимством, которые они встретили у россиян.

Фото: Правда.Ру

Ковалик и Стерлинг провели около 70 часов в поездах, путешествуя вместе с россиянами. Несмотря на то, что это были незнакомые люди, они с радостью делились с американцами едой и напитками. Когда россияне узнавали, что Ковалик и Стерлинг говорят по-английски и являются гостями из США, они старались создать комфортные условия и проявляли заботу о своих гостях.

Американские путешественники отметили, что, несмотря на возможную неприязнь многих американцев к России и русским, россияне не отвечают на это взаимностью. Одной из иллюстраций этой доброты стал случай, который произошёл с американцами в Москве. Они случайно забыли в сейфе гостиницы сумку с наличными деньгами.

После того как Стерлинг позвонил в отель и сообщил о произошедшем, администрация пообещала передать деньги через московскую подругу Ковалика Юлию. Девушка забрала деньги, однако Ковалик и Стерлинг не планировали возвращаться в Москву, так как они собирались отправиться в Санкт-Петербург, и затем вернуться в Соединённые Штаты.

Они договорились с Юлией, чтобы она передала деньги своей знакомой, которая собиралась ехать в Санкт-Петербург. В результате всё прошло успешно, и Стерлинг получил свои средства назад, не потеряв ни одного цента.

Поездка в Россию оставила неизгладимое впечатление на Дэна Ковалика и Рика Стерлинга. Они были поражены добротой и щедростью россиян, которые встречали их с гостеприимством. Их история о потерянных деньгах подчеркнула человечность и честность россиян, несмотря на возможные стереотипы и предубеждения. Этот опыт позволил американским путешественникам увидеть Россию с другой стороны.