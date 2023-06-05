Лукашенко: Запад не сможет ограничить движение грузов из России и Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки стран Запада ограничить движение грузов по железным и автомобильным дорогам как из России, так из Белоруссии обречена на провал. Об этом он сообщил во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Фото: РИА Новости

Лукашенко отметил, что попытки разделить страну с Калининградской областью провалились. В дальнейшем создание искусственных барьеров также ни к чем не приведут.

Белорусский лидер напомнил, что в 2022 году Западом была предпринята безуспешная попытка ограничить свободное движение грузов по данному направлению.