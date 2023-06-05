Вашингтон призвал поддержать "сису" украинцев, пока они противостоят России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите в Финляндии, призвал страны Североатлантического альянса поддержать "сису" киевского режима до окончания конфликта в Незалежной.

Фото: By U.S. Department of State from United States - Secretary Blinken Participates in a Virtual Meet and Greet with U.S. Mission Japan, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=101637577

По словам госсекретаря, слово "сису", которое определяет "стойкость и силу воли", он позаимствовал в финском языке.

"У финнов есть слово, обозначающее это жестокое сочетание воли и решительности — сису. И они признают сису в борьбе украинцев сегодня", — цитирует заявление представителя США "ПолитРоссия".

Кроме прочего, Блинкен заверил финнов, что коллективный Запад продолжит поддерживать Украину, поставляя технику для военных целей.