Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на саммите в Финляндии, призвал страны Североатлантического альянса поддержать "сису" киевского режима до окончания конфликта в Незалежной.
По словам госсекретаря, слово "сису", которое определяет "стойкость и силу воли", он позаимствовал в финском языке.
"У финнов есть слово, обозначающее это жестокое сочетание воли и решительности — сису. И они признают сису в борьбе украинцев сегодня", — цитирует заявление представителя США "ПолитРоссия".
Кроме прочего, Блинкен заверил финнов, что коллективный Запад продолжит поддерживать Украину, поставляя технику для военных целей.
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