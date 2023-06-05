Европейский аналитик Ван Денски: Путин назвал Украину одним словом — Киев ждут серьёзные последствия

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Президент России Владимир Путин показал изменения риторики Москвы в отношении к Киеву одним словом, заявила европейский аналитик Анна Ван Денски. По её мнению, из-за этого киевский режим ждут большие проблемы.

Фото: Youtube

Комментируя атаку украинских БПЛА на Москву, президент России чётко обозначил позицию Москвы по отношению к Украине. Путин назвал Незалежную не страной, а территорией, пояснила аналитик.

"Очень серьёзное изменение риторики… Путин больше не апеллирует к Украине как к государству. Территория — это географическое понятие, а не политическое. Например, пустыня Сахара, Патагония — это территория. Также территорией называют участок земли, заселённый людьми, который находится в подчинении у другого государства", — цитирует Ван Дески "ПолитРоссия".

Как подчеркнула аналитик, подобное изменение риторики может показаться несущественным, однако оно несёт в себе колоссальные политические изменения и последствия для Незалежной.