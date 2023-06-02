"Политика страны": масштабное контрнаступление ВСУ задерживается по трём причинам

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Масштабное контрнаступление украинских войск все ждали весной. Более того, некоторые представители киевского режима утверждали, что в конце мая ВСУ зайдут в Крым. Однако наступление так и не началось. Эксперты украинского Telegram-канала "Политика страны" назвали три причины задержки.

Фото: regnum.ru

Первая версия состоит в том, что на самом деле никакой задержки нет, и "всё идёт по плану". Сейчас командование ВСУ выполняет комплекс подготовительных мероприятий, нанося удары по тылам российских войск и накапливая запасы оружия. Когда руководство Незалежной решит, что все процессы дошли до определённой стадии, тогда наступление начнётся.

Вторая версия задержки состоит в том, что командование ВСУ не хочет начинать наступление без современных самолётов и дальнобойных ракет.

Третья причина — у Украины нет сил для контрнаступления. Киевское руководство не набрало планируемое количество новобранцев, чтоб восполнить потери и создать ударный кулак.

"Поэтому вопрос наступления поставили на паузу в надежде на некие экстраординарные события. Например, на прямое участие НАТО в боевых действиях", — отметили эксперты.