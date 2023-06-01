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РИА Новости: Киев надеется, что США отменят контрнаступление ВСУ

1:36
Мир

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что разрекламированное контрнаступление ВСУ точно начнётся этим летом. Ранее американские СМИ анонсировали его в начале мая, сообщая о "решающем контрударе" Киева. Затем журналисты писали о том, что "убийственная атака" готова. Позже, по данным западной прессы, Украина начала контрнаступление на фронте в районе Артёмовска. Однако ничего так и не произошло, заявил обозреватель РИА Новости Кирилл Стрельников.

РИА Новости: Киев надеется, что США отменят контрнаступление ВСУ
Фото: news.myseldon.com

Киевское руководство всячески пытается оттянуть время, придумывая разные отговорки и условия для Запада: сначала ВСУ нужны были танки, теперь Украина не может наступать без самолётов. Власти Незалежной надеются, что США перенесут "контрнаступ" или отменят его вовсе, отметил Стрельников.

На этом фоне Киев решил атаковать не на поле боя, а в информационном пространстве. PR-акции были замаскированы под военные операции и направлены на западную аудиторию. Заход нескольких ДРГ на российскую территорию, пролёт беспилотника к Кремлю и попытка атаковать Москву выдали за начало масштабного контрудара.

"Вне зависимости от того, останется контрнаступление в виде красивых заголовков в западных СМИ или шайка в Киеве всё же решится броситься в самоубийственный рейд этим летом, этой осенью или в этом веке, на цели и задачи СВО это не повлияет от слова "никак", — сделал вывод аналитик.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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