Источник рассказал о ситуации с раненым в Приморье ребёнком

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Жители Славянки активно дискутируют в настоящее время на тему инцидента с девочкой, раненой выстрелом из пневматического оружия. Ребёнок продолжает оставаться в реанимационном отделении — медики борются за его жизнь.

Фото: https://tomiks33.ru

Корреспонденты vostokmedia. com со ссылкой на собственный осведомлённый источник пишут, что одноклассники сообщили о наличии определённых проблем в семье пострадавшей.

"Кто-то говорит, что записку она оставила, — заявил собеседник. — Но это тоже неподтверждённые слухи".

Стало известно также о том, что родители подростка незадолго до чрезвычайного происшествия уехали на море на прогулку. Вернувшись домой спустя три часа, они обнаружили дочь с огнестрельным ранением в голову.

Врачи оценивают состояние ребёнка как крайне тяжёлое, и озвучивать какие-либо прогнозы не берутся.