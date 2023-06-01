Жители Славянки активно дискутируют в настоящее время на тему инцидента с девочкой, раненой выстрелом из пневматического оружия. Ребёнок продолжает оставаться в реанимационном отделении — медики борются за его жизнь.
Корреспонденты vostokmedia. com со ссылкой на собственный осведомлённый источник пишут, что одноклассники сообщили о наличии определённых проблем в семье пострадавшей.
"Кто-то говорит, что записку она оставила, — заявил собеседник. — Но это тоже неподтверждённые слухи".
Стало известно также о том, что родители подростка незадолго до чрезвычайного происшествия уехали на море на прогулку. Вернувшись домой спустя три часа, они обнаружили дочь с огнестрельным ранением в голову.
Врачи оценивают состояние ребёнка как крайне тяжёлое, и озвучивать какие-либо прогнозы не берутся.
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