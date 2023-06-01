"Фланговая мясорубка": ВСУ на американской броне безуспешно пытаются прорваться у Артёмовска

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Ожесточённые боевые действия не прекращаются на северном фланге под Артёмовском. Бронегруппа укронацистов на американских пикапах и БТР М113А2 на огромной скорости атаковала ВС РФ под Берховским водохранилищем.

Фото: РИА Новости

Десантники гвардейской мотострелковой бригады Северного флота открыли массированный огонь. Сначала ПТУР подбил первый бронеавтомобиль, а затем и второй. Впоследствии укронацистов добили совместно с пехотинцами. Выжившие боевики сбежали.

Телеграм-канал "ОперацияZ.Военкоры Русской весны" пишет, что "артёмовскую мясорубку" продолжила "фланговая": на северном участке успешно удалось остановить противника. Киевский режим лишён шансов на прорыв обороны российской армии.