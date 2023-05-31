Генерал в отставке Ходжес: Вашингтон согласится на поставку ракет ATACMS Украине

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Белый дом рано или поздно даст согласие на поставку Киеву оперативно-тактических ракет ATACMS. Такой прогноз сделал главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес.

Фото: Youtube

"Ходжес заявил, что считает, что администрация Байдена "в конце концов" предоставит Украине ATACMS", — пишет издание Newsweek.

После того, как журналисты попросили прокомментировать это заявление представителя госдепа, тот сообщил, что такую возможность исключать нельзя.

"США продолжат использовать широкий спектр доступных инструментов для поддержки украинских войск…", — передает Newsweek слова американского чиновника.

Представитель госдепа добавил, что Вашингтон постоянно находится на связи с Украиной, решая вопросы продолжения поставок в её поддержку.

Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что у США нет планов отправлять Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS.