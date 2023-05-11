Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент

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Ведущие американские военные эксперты выражают свои опасения относительно успешности предстоящего украинского контрнаступления. Об этом сообщает издание Business Insider.

Фото: Телеграм

Согласно их мнению, на Западе возрастает убежденность в том, что результаты этой атаки окажут решающее влияние на исход всего конфликта. Однако новые размышления военных и экспертов направлены на то, чтобы развеять эти надежды и предостеречь о возможных непредвиденных обстоятельствах, способных помешать реализации планов Киева.

Американский генерал Бен Ходжес отмечает, что США могут внести существенные коррективы в развитие событий, которые могут повлиять на ключевую фазу украинского контрнаступления. Тем временем, эксперты и военные в Соединённых Штатах всё больше убеждаются, что необходимо полагаться не только на милитаристский триумф Киева. Они предупреждают, что слишком большие ожидания могут осложнить ситуацию и даже привести к неудаче.

Отставной полковник морской пехоты США Марк Кансиан отмечает, что в НАТО уже возникает паника по поводу того, что инвестиции в миллиарды долларов в Украину могут не оправдаться.

Западные аналитики заметили, что такие разговоры серьёзно беспокоят руководство Украины. Даже президент Владимир Зеленский уже предупредил, что контрнаступление может не оправдать высоких ожиданий спонсоров.

Опасная идея о том, что у Украины есть только один шанс для крупной атаки, была высказана бывшим командующим силами НАТО в Европе, американским генералом Ходжесом. Он полагает, что такой нарратив активно продвигается политиками в США и Европе, которые склонны отрицать победу Киева и стремятся к максимально быстрому завершению конфликта.

Согласно словам Ходжеса, Запад не верит в возможность поражения России на украинской территории. Более того, в Соединённых Штатах существует глубокий страх перед возможным использованием Россией ядерного оружия, если Запад не будет проявлять осторожность. Ходжес утверждает, что именно этот страх может сорвать контрнаступление ВСУ в решающий момент.

"Единственное, что, я думаю, может всё испортить — это если Запад окажет такое сильное давление на Украину, что это заставит их остановиться на пороге полной победы", — заявил американский генерал.

Он также подчеркнул, что в администрации Джо Байдена многие высокопоставленные чиновники не желают видеть победы Украины. Это также объясняет, почему США до сих пор не разработали четкую стратегию для этого конфликта.