Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гражданка РФ полетела в Египет и пожаловалась на дискриминацию россиян в стране
Поклонники не узнали Наталью Андрейченко из-за её сильной худобы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации

Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент

2:49
Мир

Ведущие американские военные эксперты выражают свои опасения относительно успешности предстоящего украинского контрнаступления. Об этом сообщает издание Business Insider.

Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Фото: Телеграм

Согласно их мнению, на Западе возрастает убежденность в том, что результаты этой атаки окажут решающее влияние на исход всего конфликта. Однако новые размышления военных и экспертов направлены на то, чтобы развеять эти надежды и предостеречь о возможных непредвиденных обстоятельствах, способных помешать реализации планов Киева.

Американский генерал Бен Ходжес отмечает, что США могут внести существенные коррективы в развитие событий, которые могут повлиять на ключевую фазу украинского контрнаступления. Тем временем, эксперты и военные в Соединённых Штатах всё больше убеждаются, что необходимо полагаться не только на милитаристский триумф Киева. Они предупреждают, что слишком большие ожидания могут осложнить ситуацию и даже привести к неудаче.

Отставной полковник морской пехоты США Марк Кансиан отмечает, что в НАТО уже возникает паника по поводу того, что инвестиции в миллиарды долларов в Украину могут не оправдаться.

Западные аналитики заметили, что такие разговоры серьёзно беспокоят руководство Украины. Даже президент Владимир Зеленский уже предупредил, что контрнаступление может не оправдать высоких ожиданий спонсоров.

Опасная идея о том, что у Украины есть только один шанс для крупной атаки, была высказана бывшим командующим силами НАТО в Европе, американским генералом Ходжесом. Он полагает, что такой нарратив активно продвигается политиками в США и Европе, которые склонны отрицать победу Киева и стремятся к максимально быстрому завершению конфликта.

Согласно словам Ходжеса, Запад не верит в возможность поражения России на украинской территории. Более того, в Соединённых Штатах существует глубокий страх перед возможным использованием Россией ядерного оружия, если Запад не будет проявлять осторожность. Ходжес утверждает, что именно этот страх может сорвать контрнаступление ВСУ в решающий момент.

"Единственное, что, я думаю, может всё испортить — это если Запад окажет такое сильное давление на Украину, что это заставит их остановиться на пороге полной победы", — заявил американский генерал.

Он также подчеркнул, что в администрации Джо Байдена многие высокопоставленные чиновники не желают видеть победы Украины. Это также объясняет, почему США до сих пор не разработали четкую стратегию для этого конфликта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВСУ вклинились в российскую оборону в районе Клещеевки

На фланге у Бахмута ВСУ нанесли контрудар, вклинившись в российскую оборону.

Под Артёмовском войска ВС Украины нанесли контрудар, вклинившись в оборону ВС России
Российская певица Кристина Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну Дени
Есть повод: Орбакайте публично обратилась к пропавшему сыну
Армия России ликвидировала подразделение ВСУ под Горловкой
Всего четыре простых правила эффективно защитят печень
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Вторая волна мобилизации в России необходима, заявил Рогозин
ВСУ бросили в бой силы "Гвардии наступления" в районе Артёмовска
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Поляков ждут трудные времена, которые уже на пороге — Яцковский
Последние материалы
Может ли система ПВО принять за угрозу воздушный шарик, объяснил эксперт
CNN: Великобритания передала Украине ракеты большой дальности Storm Shadow
Мойка весной: влияние на автомобиль
Генерал Ходжес: США могут испортить наступление ВСУ в самый важный момент
Актриса Алёна Яковлева заявила о давнем распространении украинской пропаганды против граждан РФ
Западные союзники не могли замолчать героизм Красной армии
Комары на дачном участке: эффективные способы защиты от насекомых
Командир ВС РФ с позывным "Тишина" рассказал об использовании ВСУ "Фурий" в районе Марьинки
"Барселону" оштрафовали на 15 млн евро за финансовые махинации
Что делать, если собака получила обморожение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников