FT: на Западе уличили Украину во лжи по поводу атак в России

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На Западе не сомневаются, что в атаках на Россию виновен Киев, несмотря на все отрицания со стороны украинских властей. Об этом сообщает Financial Times, анализируя проникновение группы диверсантов в Белгородскую область.

Фото: Midjouney: Атака БПЛА на Москву ранним утром

"Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага", — сказано в материале.

Авторы напомнили о беспокойстве западных чиновников по поводу последних атак, ведь у Киева неоднократно брали обещание не применять натовское вооружение для обстрелов российской территории.

По словам анонимного западного чиновника, слова которого приводит газета, в Киеве считают, что атака и старых, и новых территорий РФ — это "в равной степени честная игра", и украинские власти рассматривают такие действия как оборону.