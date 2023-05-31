На Западе не сомневаются, что в атаках на Россию виновен Киев, несмотря на все отрицания со стороны украинских властей. Об этом сообщает Financial Times, анализируя проникновение группы диверсантов в Белгородскую область.
"Несмотря на публичные отрицания со стороны украинских чиновников по поводу атак на российскую территорию, западные чиновники убеждены, что Киев стоит за рядом операций на территории своего врага", — сказано в материале.
Авторы напомнили о беспокойстве западных чиновников по поводу последних атак, ведь у Киева неоднократно брали обещание не применять натовское вооружение для обстрелов российской территории.
По словам анонимного западного чиновника, слова которого приводит газета, в Киеве считают, что атака и старых, и новых территорий РФ — это "в равной степени честная игра", и украинские власти рассматривают такие действия как оборону.
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