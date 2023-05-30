FT: Украина пытается отвлечь Россию перед наступлением "смелыми" атаками на Москву

Украина приступила к "смелым" ударам по российской территории, при помощи которых Киев хочет ввести Москву в заблуждение в преддверии масштабного наступления ВСУ. Об этом заявили аналитики издания Financial Times.

Фото: u-f.ru

"Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления. Атаки направлены на то, чтобы нанести удар по моральному духу русских и заставить их передислоцировать войска вдоль границы", — заявил высокопоставленный украинский чиновник на условиях анонимности.

Атака на Москву, вторжение боевиков в Белгородскую область и нападение катеров на корабль "Иван Хурс" в Чёрном море — это так называемые формирующие операции, которые являются одной из частей стандартных военных манёвров, отмечается в материале FT.