РИА Новости: морпехи США растеряли былую мощь и превратились в "пляжные войска"

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Пентагон пытается реформировать Корпус морской пехоты, но сталкивается с ожесточённой критикой со стороны своих же офицеров. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Фото: expansion.mx

По словам коменданта морпехов Дэвида Бергера, элитное подразделение превратилось в "ещё одну сухопутную армию" за годы операций в Ираке и Афганистане, поэтому он решил преобразить корпус в лёгкую силу, которая будет действовать на море: полный отказ от танков и значительное сокращение ствольной артиллерии.

Однако ветераны пехоты не оценили предложение коменданта и обвинили его в зацикленности на китайской угрозе.

"Дальше пляжа не идём" — наш новый девиз?" — задаётся вопросом отставной майор Джон Спенсер.

Бергер убеждён, что морпехи должны "выигрывать сражение, а не войну" и принимать на себя первый удар до подхода армии, поэтому им нужны не танки, а управляемые ракеты, дроны и резиновые лодки с "Джавелинами" на борту.