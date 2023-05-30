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Strategic Culture: Запад охватил психоз из-за неожиданного успеха России

2:15
Мир

Страны Запада охватил "серьёзный психоз" из-за неожиданного успеха России, говорится в материале, опубликованном в издании Strategic Culture, автором которого является бывший британский дипломат Аластер Крук.

Strategic Culture: Запад охватил психоз из-за неожиданного успеха России
Фото: Fotodom.ru/DP

Совсем недавно завершился очередной саммит лидеров стран Группы семи, на котором обсуждали, какие ещё санкции можно ввести против России и как лучше бороться с Китаем. Как отмечается в материале, основной посыл всего мероприятия можно заключить в фразу "Украина побеждает, Россия проигрывает" (перевод "ПолитРоссии").

При этом команда президента США Джо Байдена пытается убедить в этом и весь остальной мир. Но трезвый взгляд на ситуацию даёт понять, что это утверждение не имеет ничего общего с реальностью.

По мнению Аластера Крука, на Западе многие просто не знают, как быстро смещаются геополитические тектонические плиты.

Первым серьёзным потрясением для Соединённых Штатов и их союзников стало то, что финансовое давление на Россию окончилось неудачей. Страна успешно выдержала волны санкций и не отказалась от своих целей.

Как считает бывший британский дипломат, ударом для Запада стало и то, что не даёт результата колоссальная помощь Украине.

Аластер Крук подчёркивает, что проблема заключается в высокомерии западных стран по отношению к России и её руководству. США и их союзники не могут смириться с мыслью, что Россия оказалась вовсе не такой хрупкой державой, какой они её мечтали видеть.

"Это серьёзный психоз. Вместо того, чтобы рационально разрешить конфликт, Запад последовательно придумывает такие варианты, как "замороженный конфликт". Неужели они всерьёз думают, что Россия будет сидеть сложа руки, пока Запад поднимет "вооружённого до зубов" представителя НАТО в лице Украины", — отмечает экс-дипломат.

По мнению Аластера Крука, ещё одним свидетельством утраты Западом связи с реальностью стал тот факт, что там всерьёз думают, будто лидер Китая Си Цзиньпин может силой заставить Владимира Путина согласиться на те условия, которые выдвигает Киев.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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