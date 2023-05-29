Российский боец рассказал о пыточной в подвале кафе в освобождённом Рубежном в ЛНР

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В подвале одного из кафе освобождённого города Рубежное в ЛНР обнаружена комната, которую укронацисты использовали в качестве пыточной. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на одного из российских бойцов.

Фото: zensovet.ru

Советник руководителя ЛНР Анна Сорока заявляла в конце минувшего года о том, что в течение нескольких месяцев в Северодонецкой агломерации и массовых стихийных захоронениях освобождённого Рубежного найдены останки двух тысяч мирных граждан.

"По словам местных жителей, хозяин этого кафе ("Орхидея") был заядлым укронацистом, — сообщил боец российской армии. — Мы подозреваем, что тут были пыточные нацбатальнов".

По его словам, в комнате обнаружены овощные клетки, в которых держали людей, приспособления для пыток и крышка гроба. На полу остались следы крови.