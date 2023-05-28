ISNA: в Иране жёстко поставили Зеленского на место после его слов о России

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Президент Украины Владимир Зеленский готов нападать на иранский народ, стремясь увеличить количество поставляемого Западом оружия, заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Таким образом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской республики прокомментировал обращение украинского лидера к иранцам с просьбой перестать поддерживать Россию, потому что это вызовет ещё большую изоляцию ближневосточной страны.

"Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана", — цитирует Канани местное издание ISNA.

Дипломат подчеркнул, что Зеленский готов устраивать любое политическое шоу, ради чего допускает безосновательные и бесполезные претензии в адрес иранского народа.