Президент Украины Владимир Зеленский готов нападать на иранский народ, стремясь увеличить количество поставляемого Западом оружия, заявил представитель МИД Ирана Насер Канани.
Таким образом пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Исламской республики прокомментировал обращение украинского лидера к иранцам с просьбой перестать поддерживать Россию, потому что это вызовет ещё большую изоляцию ближневосточной страны.
"Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и народа Ирана", — цитирует Канани местное издание ISNA.
Дипломат подчеркнул, что Зеленский готов устраивать любое политическое шоу, ради чего допускает безосновательные и бесполезные претензии в адрес иранского народа.
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