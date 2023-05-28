Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Валерия Залужного в качестве своей главной политической угрозы, а потому устроил за главнокомандующим ВСУ тотальную слежку.
Такое мнение высказал отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.
Именно украинский лидер, добавил он, "убрал из медиапространства" Залужного, чтобы тот не спутал разработанные Киевом планы будущих президентских и парламентских выборов.
Для лучшего контроля над главкомом президент окружил его доверенными людьми, отметил Кривонос.
"Это попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам: что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит. Это уже доходит до маразма" — подчеркнул генерал.
Ранее американские аналитики заявили, что граждане Украины напуганы решением Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.
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