Генерал ВСУ Кривонос заявил, что Зеленский следит за главкомом Залужным: Доходит до маразма

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Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает Валерия Залужного в качестве своей главной политической угрозы, а потому устроил за главнокомандующим ВСУ тотальную слежку.

Фото: https://cdn.iha.com.tr/

Такое мнение высказал отставной генерал-майор Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос.

Именно украинский лидер, добавил он, "убрал из медиапространства" Залужного, чтобы тот не спутал разработанные Киевом планы будущих президентских и парламентских выборов.

Для лучшего контроля над главкомом президент окружил его доверенными людьми, отметил Кривонос.

"Это попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам: что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит. Это уже доходит до маразма" — подчеркнул генерал.

Ранее американские аналитики заявили, что граждане Украины напуганы решением Зеленского отложить контрнаступление ВСУ.