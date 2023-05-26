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Минобороны РФ: Бойцы ВКС нанесли мощный удар по базе иностранного легиона под Артёмовском

0:51
Мир

Бойцы ВКС РФ сегодня нанесли мощный удар по базе иностранного легиона, а также резерва 24-й бригады укронацистов под населённым пунктом Торецк, расположенным под Артёмовском. Об этом проинформировал руководитель пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Минобороны РФ: Бойцы ВКС нанесли мощный удар по базе иностранного легиона под Артёмовском
Фото: rusvesna.su

Авиация России также нанесла несколько ракетно-бомбовых ударов по пункту временной дислокации 54-й мехбригады киевского режима рядом с Верхнекаменским, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале оборонного ведомства России.

Под огонь российской армии также попали 26 мая командно-наблюдательный пункт и укрытие боевой техники резерва 110-й мехбригады боевиков ВСУ под Авдеевкой в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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