Незнакомец незаметно присоединился к кортежу Шольца и обнял канцлера

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Частное авто смогло незаметно пристать к кортежу канцлера ФРГ Олафа Шольца, и в его составе оказаться на лётном поле аэропорта Франкфурта вместе с политиком. О ЧП сообщает издание Bild*.

Фото: anna-news.info

В офисе Шольца уже подтвердили достоверность произошедшего, уточнив, что инцидент произошёл 24 мая ночью, во время возвращения Шольца с празднования 25-летия основания ЕЦБ.

Журналисты добавили, что мало того, что неизвестный мужчина беспрепятственно оказался в кортеже Шольца, он ещё и попытался обнять канцлера, находясь с ним на лётном поле.

"За несколько мгновений до того, как Шольц собирался сесть на правительственный борт, 48-летний мужчина с якобы греческой фамилией подбежал на лётном поле к Шольцу, обхватил его рукой и притянул к себе, до того просто присоединившись к кортежу канцлера на своей частной машине", — сказано в материале.

Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции позволили частной машине проехать на поле аэропорта, потому что подумали, что этот автомобиль является частью сопровождения.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.