Российско-украинский конфликт не должен завершить "холодный мир", поскольку должна восторжествовать "справедливость". Немецкий канцлер Олаф Шольц выступил с соответствующим заявлением в интервью корреспондентам Kölner Stadt-Anzeiger.
По его словам, речь не должна идти о том, чтобы нынешний участок фронта стал новой границей между двумя странами, пишут корреспонденты Presseportal.
"Не наше дело, вместо Украины формулировать, каких соглашений она хочет достичь", — подчеркнул канцлер Германии.
"Справедливый" мир должен быть достигнут посредством вывода войск РФ, однако, откуда именно, Шольц не уточнил.
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