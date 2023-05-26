Документация, полученная в процессе проведения ВС РФ военной спецоперации на территории Украины, чётко свидетельствует о том, что в НИИ сухопутных войск США на протяжении нескольких лет осуществляли подготовку украинского персонала в рамках реализации программы, предусматривающей сокращение численности биоугроз. РИА "Новости" пишет об этом со ссылкой на начальника войск радиационной химической и биологической защиты Игоря Кириллова.
По словам генерал-лейтенанта, в обучении украинцев участвовали руководитель отдела эпидемиологии Роберт Липник и все его подчинённые. Кириллов акцентировал внимание на том, что НИИ, о котором идёт речь, представляет собой базовую часть системы глобального контроля над биологической обстановкой Пентагона.
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