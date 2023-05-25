Депутат Рады опубликовала фото с главкомом ВСУ Залужным с подписью: "Скоро всё узнаете"

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Депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Анна Пуртова опубликовала в своих соцсетях свежую фотографию с главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным с подписью:

Фото: https://t.me/stranaua/106559

"Скоро всё узнаете".

Больше никаких пояснений к снимку нет. Не указано также, когда он сделан.

Напомним, вчера фото с Залужным опубликовала также волонтёр Алёна Шевцова, однако затем она признала, что оно сделано в начале мая, то есть до странного исчезновения главкома.

Ранее источник в силовых структурах сообщил российским СМИ о тяжёлом ранении Залужного под Херсоном, из-за которого он, вероятно, не сможет продолжать дальше командовать армией.

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