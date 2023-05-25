Депутат Рады Украины от партии "Слуга народа" Анна Пуртова опубликовала в своих соцсетях свежую фотографию с главнокомандующим вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным с подписью:
"Скоро всё узнаете".
Больше никаких пояснений к снимку нет. Не указано также, когда он сделан.
Напомним, вчера фото с Залужным опубликовала также волонтёр Алёна Шевцова, однако затем она признала, что оно сделано в начале мая, то есть до странного исчезновения главкома.
Ранее источник в силовых структурах сообщил российским СМИ о тяжёлом ранении Залужного под Херсоном, из-за которого он, вероятно, не сможет продолжать дальше командовать армией.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru дал советы людям, страдающим гипертонией.