Mysl Polska: поляки устроили "пляжно-барные войны" с русскими туристами на курортах Турции

1:14 Your browser does not support the audio element. Мир

Присутствие русских и украинских туристов на курортах Турции возмущает поляков. О "пляжно-барных войнах", постоянно происходящих между ними, пишет автор издания Myśl Polska Конрад Ренкас.

Фото: pixabay.com

Автор статьи заявил, что конфликтные ситуации между русскими и поляками часто возникают в барах, также граждане Польши отказывались играть с туристами из России в волейбол. "Польские гусары" не могут смириться с мыслью о том, что "страдающие украинцы", которые владеют на курортах квартирами или отдыхают в местных отелях, не спешат "мстить встреченным русским", добавил журналист.

Также он сожалеет о том, что поляки слишком чувствительны к национальным аспектам и подозревает, что в этом может быть что-то неправильное.

Ренкас призвал соотечественников просто наслаждаться отдыхом, солнцем и покупками, а не обсуждать на пляжах глобальные проблемы. "Пляжно-барные войны" он назвал детскими и смешными, с учётом того, участие в них принимают только поляки.

Ранее снайпер спецназа "Ахмат" с позывным Аид рассказал, как уничтожил в зоне СВО наёмника из Польши по прозвищу "Жестокий".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.