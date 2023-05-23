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Туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле

1:25
Туризм

Российский турист был потрясен, сравнивая цены на бензин и парковку в центре Стамбула с российскими. В своем блоге, опубликованном на сайте "Турпром", он отметил, что всё в Турции гораздо дороже.

Туриста из РФ потрясли цены на бензин и парковку в Стамбуле
Фото: Fotodom. ru

Исследование путешественника показало, что цена на бензин марки А-95 на одной из заправок в городе составляет 19,81 лиры, что превышает 80 рублей за литр по текущему обменному курсу. Это различие в ценах поразило автора.

"Мы жалуемся на дорогой бензин у себя, но вот реальные цены в Стамбуле. Интересно, почему люди еще не переходят на электрические автомобили? В городе их практически не видно", — заметил блогер.

Он также отметил, что стоимость парковки автомобиля в центре также является довольно дорогим удовольствием. Цена парковки на два часа в культурной столице республики составляет 70 лир, что равняется примерно 280 рублям.

Если же машина оставляется на парковке на весь рабочий день, то придётся заплатить 140 лир (560 рублей). Эти факты заставили российского туриста задуматься о росте стоимости жизни в крупных городах Турции.

Ранее эксперт рассказал о полном абсурде с ценами на Турцию, ОАЭ и Египет.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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