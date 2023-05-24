Эксперты Попов и Кнутов спрогнозировали схемы размещения истребителей F-16 на Украине

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На Украине уже есть авиационные базы и аэродромы, которые готовы принять американские истребители F-16 в небольших количествах. Однако во время поставки боевых самолётов могут возникнуть технические проблемы. Об этом сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов.

Фото: w-dog.ru

"Для западной техники очень важно электрообеспечение, заправка топливом, газами, в том числе азотом, кислородом и в некоторых случаях водородом. Это различные штуцеры, вилки. В США подходы, техническое исполнение и технологи другие", — объяснил он.

Заслуженный лётчик сомневается в том, что Украина будет принимать десятки истребителей, поскольку невозможно подготовиться к обслуживанию самолётов в условиях постоянных атак.

"Мы ежемесячно один-два раза бьём по аэродромам. А в последние месяцы осуществляем даже массированные налёты, в том числе в ночное время", — отметил Попов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Однако киевское руководство попытается спрятать F-16 от вероятных ударов со стороны России. Генерал полагает, что Украина начнёт использовать капониры и железно-бетонные укрытия арочного типа. Подобные строения уже давно заброшены, но их можно восстановить.

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Киев не будет пользоваться капонирами, поскольку они выдают местонахождение самолёта. Более того, российские ракеты способны пробить любые укрытия.

"Если место стоянки будет замаскировано под склад или рабочий цех, то обнаружить его будет намного сложнее. Я вижу реальное использование этих самолётов именно с аэродромов на территории Украины. Подвоз топлива и боеприпасов тоже можно маскировать", — указал аналитик.

Попов допустил, что первые машины будут размещены на оперативных аэродромах соседних с Украиной стран, прежде всего в восточной части Польши и Румынии.

"Им нужно прикрыть оперативно-тактическую глубину — Одессу, Николаевскую и Херсонскую области, а также Львовщину, Киевскую и Волынскую области", — объясняет собеседник.

Кнутов добавил, что Россия может использовать свои самолёты Су-30, Су-35, зенитные комплексы С-300ПМ-2, С-350 "Витязь", С-400 и С-400В4 против авиации противника.

"Примерно полгода назад наш зенитно-ракетный комплекс большой дальности уничтожил украинский Су-27 на расстоянии примерно 300 километров. На сегодня это рекорд уничтожения боевых самолётов", — напомнил он.