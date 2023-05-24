Российский пилот истребителя Су-27 действовал профессионально и безопасно, как и американские лётчики, во время инцидента над Балтийским морем, заявил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.
"В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным", — подчеркнул офицер Пентагона во время брифинга.
Он пояснил, что появление американских бомбардировщиков над Балтикой является частью учений авиации НАТО в Европе.
Накануне российское оборонное ведомство сообщило, просто недалеко от границ России были замечены стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, а потому было принято решение поднять в воздух истребитель Су-27 для их сопровождения и контроля.
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