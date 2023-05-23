СМИ: в Китае продали часы последнего императора за $5,1 млн на аукционе

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В Гонконге прошёл масштабный аукцион с выставлением подлинных вещей императорского знамени. Одним из таких стали наручные часы последнего руководителя КНР Пу И: они были в миг проданы за $5,1 млн, сообщает газета South China Morning Post.

Фото: Коммерсант.ру

"Роскошные часы Patek Philippe, которые последний император Китая носил в неспокойное время современной истории, были проданы во вторник в Гонконге".

Коллекцию раритетных экземпляров покинули и бумажный ветер с блокнотом Пу И.

Стоит отметить, что это не первый случай продажи вещей влиятельных людей. Ранее новости распространили информацию, что кроссовки шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе "Чикаго Буллз" Майкла Джордана были куплены за рекордные $2,2 млн.