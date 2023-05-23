В Бундестаге предложили поставить на Украину крылатые ракеты Taurus с дальностью поражения до 500 километров. Эксперт Христианско-демократического союза (ХДС), полковник в отставке Родерих Кизеветтер убеждён, что предоставление данного вида вооружения станет "очень полезным вкладом" Германии в конфликт.
"Партнёры Украины теперь должны пойти ва-банк и предоставить всё, что Украина может использовать в общевойсковых боях", — отметил он.
Ранее Киев уже получил реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и британские дальнобойные ракеты Storm Shadow. Однако российская система противовоздушной обороны "обесславила" оружие США и Британии, сообщает "Царьград".
Генерал-лейтенант Айтеч Бижев подчеркнул, что системы ПВО способны уничтожить Storm Shadow на всех этапах полёта. Россия преподаст урок и Германии, после появления немецких ракет на вооружении ВСУ, отметили аналитики.
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В Сети опубликовали список российских представителей шоу-бизнеса, бизнесменов и политиков, которые причастны к спонсированию украинской армии.