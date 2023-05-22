Украинский лидер Владимир Зеленский находится на своём месте исключительно благодаря западной поддержке. Об этом напомнил бывший чешский дипломат Пётр Друлак в беседе с Parlamentní listy.
Политик сообщил, что как только Запад перестанет интересоваться Украиной, песенка Зеленского будет спета.
"Зеленский хорошо понимает, что как только западная поддержка Украины ослабнет, с ним будет покончено", — сказал Друлак.
Дипломат считает, что сейчас Зеленский ездит в турне по Европе не просто так, с с целью выиграть время, а также для того, чтобы попытаться склонить нейтрально настроенных глав стран ЕС на свою сторону, и убедить их продолжать оказывать Киеву финансовую помощь.
Чешский политик полагает, что США поставили перед Зеленским задачу самостоятельно разговаривать с европейскими лидерами, чтобы они в итоге выделяли Киеву больше денег.
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