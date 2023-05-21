Бывший врач Белого дома Джексон дал Байдену откровенный совет: "Серьёзно"

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Президент США Джо Байден и ещё ряд политиков не способны выполнять свою работу из-за нарушения когнитивных функций, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

Фото: eer.ru

По его словам, президенту и ряду политиков в возрасте необходимо серьёзно обсудить с врачами и семьёй состояние своего здоровья.

"Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьёзно поговорить со своими врачами и семьями", — заявил Джексон.

Он подчеркнул, что проблемы со здоровьем президента и тех, кто принимает важные решения, грозят стране серьёзными проблемами.