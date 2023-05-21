Президент США Джо Байден и ещё ряд политиков не способны выполнять свою работу из-за нарушения когнитивных функций, заявил бывший врач Белого дома, конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.
По его словам, президенту и ряду политиков в возрасте необходимо серьёзно обсудить с врачами и семьёй состояние своего здоровья.
"Факт: все они когнитивно неспособны выполнять свою работу. На карту поставлена национальная безопасность нашей страны! Им нужно сесть и серьёзно поговорить со своими врачами и семьями", — заявил Джексон.
Он подчеркнул, что проблемы со здоровьем президента и тех, кто принимает важные решения, грозят стране серьёзными проблемами.
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