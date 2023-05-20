Полковник Макгрегор: Зеленскому предстоит решить, начать ли контрнаступление или приступить к переговорам с РФ

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Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США поставили президента Украины Владимира Зеленского перед важным выбором. Ему предстояло решить, начать ли контрнаступление в ближайшее время или приступить к переговорам с Россией.

Фото: Fotodom. ru

"Несколько недель назад ему буквально сказали: иди в контратаку или согласись на переговоры об условиях капитуляции. Эта информация пришла из Белого дома, это фактически утечка", — поделился офицер в своём блоне на Youtube.

Макгрегор выразил мнение, что в случае продолжения военных действий ситуация для Украины и НАТО будет стремительно ухудшаться из-за преимущества России в регионе.