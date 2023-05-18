РИА Новости: Зеленский намерен добить последний самостоятельный орган в судебной ветви власти

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В Киеве раскрыли факты коррупции, в которые были вовлечены высокопоставленные чиновники. Среди задержанных оказался глава Верховного суда Украины Всеволод Князев. Есть версия, согласно которой взятку дал опальный олигарх Константин Жеваго. Для президента Владимира Зеленского это событие весьма кстати, теперь он без проблем добьёт последний самостоятельный орган в судебной ветви власти. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Михаил Катков.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Атака на Верховный суд в интересах Зеленского по нескольким причинам. Во-первых, она соответствует его стратегии борьбы с олигархами. Во-вторых, способствует усилению давления на судебную власть.

"Зеленский продемонстрировал, что на Украине нет человека, которого он не смог бы при желании арестовать. Заодно удовлетворил запрос населения на борьбу с коррупцией", — сообщил эксперт Финансового университета Денис Денисов.

Политолог Александр Дудчак считает, что Зеленский не борется с коррупцией, а направляет её в нужное русло, чтобы деньги не проносили мимо него.

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