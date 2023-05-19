Киев ждут проблемы с поставками западного вооружения уже к концу года, из-за чего наступательные действия с его стороны будут невозможны. Об этом сообщает издание The Washington Post.
Перед своими визитами в Европу украинский президент Владимир Зеленский прямо сказал, что Украине дополнительно требуются боеприпасы и вооружение для того, чтобы иметь возможность начать контрнаступление, пишет издание.
По мнению военных экспертов, почти всё вооружение, которое пообещали Зеленскому в ЕС, сразу же будет задействовано украинской армией уже в первой фазе контрнаступления. А вот дальше Запад едва ли сможет оказывать Киеву активную военную помощь.
"Европа не сумела достаточно быстро перестроить свою военную промышленность в соответствии с растущими потребностями Киева в артиллерийских боеприпасах и бронетехнике. Запасы как украинских, так и западных вооружений могут истощиться уже к концу года", — сказано в материале.
Авторы подчеркнули, что в поставки, которые передали Украине из ЕС, вошла преимущественно устаревшая и просроченная военная техника.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.