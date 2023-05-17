Страны Евросоюза в соответствии с утверждённым ранее планом по немедленным поставкам Украине боеприпасов из имеющихся у членов ЕС резервов запросили компенсацию поставленных Киеву боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро. Об этом пишут европейские СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник.
"Страны ЕС запросили компенсацию поставленных Украине боеприпасов и ракет на сумму 650 миллионов евро", — цитируют его СМИ.
Источник в политических кругах уточнил, что изначально на поставку боеприпасов и ракет ЕС заложил один миллиард евро. Сейчас заявка о компенсации проходит процедуру согласования. Цель подобных действий- "поставить Украине как можно больше оружия".
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