Боррель пообещал Китаю проблемы из-за Украины

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Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отношения ЕС с Китаем не будут развиваться в нормальном русле, если Китайская народная республика не убедит Россию прекратить конфликт на Украине.

Фото: European Union/XinHua

"Отношения ЕС с Китаем не будут развиваться нормально, если Китай не убедит Россию уйти с Украины", — сказал Боррель по итогам неформальной встречи главы внешнеполитических ведомств государств Евросоюза, которая проходила в Стокгольме.

Он также подчеркнул, что "торговые отношения ЕС и КНР не сбалансированы". "Их нужно сбалансировать, провести большую работу, чтобы их обезопасить и снизить зависимость ЕС от Китая", — добавил Боррель.

Стоит заметить, что подобные заявления от высокопоставленных европейских политиков и чиновников звучат не впервые. В Китае на них реагируют весьма критически, отмечая, что не стоит указывать Пекину, как ему вести дела с другими странами.

Надо также сказать, что заявление Борреля прозвучало на фоне сообщений о том, что спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ближайшее время посетит Россию, Украину, Германию, Францию и Польшу. В ходе этих визитов он планирует обсудить политическое урегулирование конфликта на Украине.

В Пекине, к слову, неоднократно заявляли, что Китай предложил свой план по урегулированию, в отличие от стран Запада.

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