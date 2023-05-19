Канцлер Австрии Карл Нехаммер не хочет отправлять солдат на Украину для разминирования, пока на её территории не закончатся боевые действия. Об этом сообщили в ведомстве канцлера.
"Федеральный канцлер Нехаммер против отправки австрийских солдат на Украину", — указали в ведомстве.
При этом Австрия готова помочь этой инициативе финансово.
"Ни один австрийский солдат не ступит на украинскую землю для такого оперативного развертывания, пока она является зоной боевых действий", — сказал Нехаммер.
Канцлер подчеркнул, что в случае отправки на Украину для австрийских солдат высок риск погибнуть. Нехаммер считает такую цену "слишком высокой". Кроме того, Нехаммер напомнил, что если бы Австрия решилась на такой шаг, её нейтралитет оказался бы под большим вопросом.
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США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.