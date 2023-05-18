США могут попытаться закончить украинский конфликт, когда возмущение политикой Вашингтона в мировом сообществе достигнет предела, однако сохранить "огрызок" Украины Штаты попытаются, даже если остальную страну разберут на части, заявил первый вице-президент Академии геополитических проблем, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный аналитик Константин Сивков.
По словам аналитика, именно небольшая часть украинской территории может понадобиться американцам в будущем.
"В этих условиях западный истеблишмент вполне может попытаться свернуть конфликт и сохранить огрызок Украины. Так они сохранят плацдарм для будущей войны против России", — пояснил эксперт "ПолитРоссии".
Сивков подчеркнул, что на этом "огрызке" НАТО начнёт масштабное обучение боевиков, строить аэродромы и развиваться военную инфраструктуру. По словам аналитика, информация в западных СМИ о том, что несколько стран ЕС во главе с поляками давят на Киев в контексте окончания конфликта — сигнал, что там намерены основательно подготовиться к следующей конфронтации.
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