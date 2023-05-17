Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с Pravda.Ru оценил перспективы продолжения зерновой сделки, которая ранее была продлена до 18 мая.
Эксперт сообщил, что по поводу возобновления пока не решено, ничего не принято. На эту тему сейчас идут переговоры. Если объявят о продлении зерновой сделки, завтра последнее судно с зерном, покинувшее украинский порт, придёт по назначению.
А без участия России зерновую сделку продлить не получится, напомнил аграрий.
"Потому что это договоренности с Россией. Россия, Украина, ООН и Турция — четырехстороннее соглашение по зерновому коридору. И без России разгружать будет просто невозможно. Там идет контроль российских военных за отгрузкой", — пояснил Злочевский.
17 мая последнее судно должно покинуть украинский порт в рамках зерновой сделки, по сообщению Reuters. 18 мая Россия выйдет из зернового соглашения по распоряжению президента Владимира Путина, потому что сделка была продлена именно до этой даты.
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