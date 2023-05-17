Эксперт Злочевский: продлить зерновую сделку без России не смогут

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в разговоре с Pravda.Ru оценил перспективы продолжения зерновой сделки, которая ранее была продлена до 18 мая.

Фото: РИА Новости

Эксперт сообщил, что по поводу возобновления пока не решено, ничего не принято. На эту тему сейчас идут переговоры. Если объявят о продлении зерновой сделки, завтра последнее судно с зерном, покинувшее украинский порт, придёт по назначению.

А без участия России зерновую сделку продлить не получится, напомнил аграрий.

"Потому что это договоренности с Россией. Россия, Украина, ООН и Турция — четырехстороннее соглашение по зерновому коридору. И без России разгружать будет просто невозможно. Там идет контроль российских военных за отгрузкой", — пояснил Злочевский.

17 мая последнее судно должно покинуть украинский порт в рамках зерновой сделки, по сообщению Reuters. 18 мая Россия выйдет из зернового соглашения по распоряжению президента Владимира Путина, потому что сделка была продлена именно до этой даты.