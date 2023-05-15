Политолог Дзермант: Лукашенко всех удивит заявлениями о состоянии своего здоровья

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заболел. Об этом сообщил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Однако уже на следующей неделе политик выступит с официальным заявлением по поводу своего здоровья, считает политолог Алексей Дзермант. По мнению эксперта, Лукашенко переносит обычное вирусное заболевание, которое никак не угрожает жизни президента.

"Возможно, именно с этим связано то, что он избегает пока публичных речей — ангина или что-то подобное. Я думаю, что на следующей неделе будут очень многие удивлены и заявлениями президента, и его состоянием здоровья", — отметил Дзермант в беседе с НСН.

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