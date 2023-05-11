Госдеп США пригрозил Грузии санкциями в случае, если в страну полетят российские самолёты

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Представители Госдепартаменте США заявили, что против Грузии могут быть введены санкции, если страна будет принимать самолёты, попавшие под санкции.

Фото: Вадим Савицкий

О последствиях возобновления авиасообщения с Россией рассказали чиновники Госдепа в интервью грузинским СМИ.

В ведомстве отметили, что "сейчас не время углублять отношения с Россией", так как Грузия заинтересована в том, чтобы Владимир Путин вывел войска с территории государства.

США не одобрили перспективу восстановления прямого авиасообщения с Россией или отмену визового режима и пригрозили санкциями в случае, если в Грузию полетят подсанкционные самолёты.

Ранее президент Грузии заявил о планах созвать Совбез для обсуждения визового режима для граждан РФ.

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