Саломе Зурабишвили, президент Грузии, настоятельно требует организовать встречу Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос о предоставлении гражданам РФ виз для въезда на территорию страны. Глава государства предложила оформлять "разрешительный документ" сроком на три месяца.
"Я призываю руководство созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз".
Такое решение стало последствием раннего заявления Москвы о упразднении визового режима для грузинских граждан, что не вызвало радости у главы государства Закавказья. Зурабишвили назвала это провокацией и неподобающим поведением с российской стороны.
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