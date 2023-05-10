Президент Грузии требует созвать Совбез для обсуждения визового режима для россиян

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Саломе Зурабишвили, президент Грузии, настоятельно требует организовать встречу Совета Безопасности, чтобы обсудить вопрос о предоставлении гражданам РФ виз для въезда на территорию страны. Глава государства предложила оформлять "разрешительный документ" сроком на три месяца.

Фото: РИА Новости

"Я призываю руководство созвать Совет безопасности и рассмотреть вопрос введения трёхмесячных виз".

Такое решение стало последствием раннего заявления Москвы о упразднении визового режима для грузинских граждан, что не вызвало радости у главы государства Закавказья. Зурабишвили назвала это провокацией и неподобающим поведением с российской стороны.