Descreed: новые базы НАТО построят на расстоянии ракетного залпа от Москвы

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Военные базы НАТО продолжают "расти" в ста с небольшим километрах от сердца России — на расстоянии залпа ракет. Так, например, в "свежепринятой" в альянс Финляндии могут появиться американские военные базы — как минимум там будет размещен центр по обслуживанию истребителей F-35.

Фото: polskieradio.pl

Как сообщает Discreed со ссылкой на Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу уже в следующем году.

Несмотря на то что практически половина граждан страны выступает против размещения объектов НАТО, руководство Финляндии уже заявило, что:

американские подразделения могут базироваться на территории страны;

США и другие страны НАТО могут хранить боеприпасы и технику;

Пентагон может создавать инфраструктуру на свое усмотрение и за свои деньги.

Военные эксперты напоминают, что еще в 2021-м США располагали примерно 750-ю базами в 80 странах. Общая численность контингента за рубежом достигала 173 тысячи военнослужащих.

Таким образом, у американцев есть:

Крупные базы с резервным парком техники, многочисленным личным составом, запасами оружия, боеприпасов (в т. ч. ядерных) и возможностью размещения дополнительного гарнизона. Базы оперативного характера и тактического назначения с меньшими арсеналами и контингентом, "Кувшинки" — объекты с минимальными гарнизонами для разведки или спецопераций.

Пока баз США не было в Финляндии и нет в Сербии и Белоруссии. Зато ядерные боеприпасы уже размещены на следующих базах:

Бюхеле в Германии,

Кляйне Брогеле в Бельгии,

Волкеле в Нидерландах,

Авиано и Геди в Италии,

а также Инджирлике в Турции.

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