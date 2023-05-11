Военные базы НАТО продолжают "расти" в ста с небольшим километрах от сердца России — на расстоянии залпа ракет. Так, например, в "свежепринятой" в альянс Финляндии могут появиться американские военные базы — как минимум там будет размещен центр по обслуживанию истребителей F-35.
Как сообщает Discreed со ссылкой на Helsingin Sanomat, соглашение между Вашингтоном и Хельсинки может вступить в силу уже в следующем году.
Несмотря на то что практически половина граждан страны выступает против размещения объектов НАТО, руководство Финляндии уже заявило, что:
Военные эксперты напоминают, что еще в 2021-м США располагали примерно 750-ю базами в 80 странах. Общая численность контингента за рубежом достигала 173 тысячи военнослужащих.
Таким образом, у американцев есть:
Пока баз США не было в Финляндии и нет в Сербии и Белоруссии. Зато ядерные боеприпасы уже размещены на следующих базах:
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